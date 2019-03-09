Медведева оказалась популярнее Загитовой

Российская фигуристка Евгения Медведева стала самой популярной спортсменкой России, согласно рейтингу «Медиалогии». Полный список самых популярных женщин страны доступен на сайте компании.

Эксперты «Медиалогии» опирались на данные по упоминаниям персоналий в СМИ. Лидером среди спортсменок стала Медведева, расположившаяся на 15-м месте медиарейтинга. Олимпийская чемпионка Алина Загитова на 20-м месте. Ее тренер Этери Тутберидзе занимает 29-е место.

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22 февраля Медведева одержала победу в финале Кубка России. Успех стал первым для фигуристки с тех пор, как она приступила к тренировкам с канадским специалистом Брайаном Орсером. Результат позволил Медведевой попасть в заявку сборной России на чемпионат мира, что вызвало неоднозначную реакцию у болельщиков и экспертов.

На Олимпиаде в Пхенчхане Загитова опередила Медведеву, завоевав золотую медаль в одиночном катании. В мае 2018-го Медведева покинула их общего тренера Тутберидзе и отправилась в Канаду.

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