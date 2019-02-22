Медведева ответила на обвинения в «пропихивании в сборную»

Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram-аккаунте ответила на критику болельщика.

Один из пользователей остался недоволен оценками судей в финале Кубка России и посчитал, что Елизавета Туктамышева выступила лучше. «Все понимают, каким образом тебя пропихнули в сборную. Ну так езжай себе тихо в десятку чемпионата мира. И не надо этих шоу. Лиза выступила сильнее тебя», — написал он.

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В ответ Медведева признала, что Туктамышева сильнее ее. «Но я сильнее себя вчерашней. Если вы пытаетесь поставить меня на землю, не трудитесь. Я хожу по ней точно так же, как и вы», — отметила фигуристка.

Медведева стала победительницей финала Кубка России, несмотря на падение в произвольной программе. Она набрала 222,90 балла. Туктамышева заняла второе место, имея в активе 221,19 балла. По итогам турнира должен определиться полный состав сборной России на чемпионат мира в Японии (18-24 марта).

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