Мать пристыдила авиакомпанию за принуждение кормить ребенка грудью в туалете

Пассажирка пристыдила авиакомпанию за то, что ей не разрешили кормить малыша грудью в салоне самолета. Об этом сообщает Fox News.

Как рассказала Стефани Ванденберг, она связалась с авиакомпанией Air Canada еще перед полетом, чтобы договориться о перелете с младенцем. Во время телефонного разговора представитель перевозчика заявил, что женщине придется пользоваться уборной, чтобы покормить малыша грудью.

Расстроенная политикой компании Ванденберг публично пристыдила представителя Air Canada в социальных сетях. «Нельзя заставлять женщину кормить своего ребенка грудью в туалете самолета. Я также не собираюсь проходить консультацию с вашим медперсоналом. Если вы хотите пообедать в туалете, я не возражаю, но мой маленький сын к вам не присоединится», — написала девушка.

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Ее пост моментально стал вирусным и набрал более 15 тысяч лайков и более трех тысяч репостов. Спустя некоторое время Air Canada связалась с Ванденберг и уточнила, что она может кормить своего сына там, где ей будет комфортно.

В феврале мать двухлетней девочки пристыдила мужчину на странице в Facebook за то, что он с явным раздражением реагировал на ее ребенка в полете. Она написала, что весь перелет он вздыхал и постоянно оборачивался на нее, и также добавила, что дети — наше будущее, и поэтому к ним нужно быть терпимее.

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