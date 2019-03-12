У россиян стало больше оснований для ухода от службы в армии

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки к закону о воинской обязанности, дающие право на дополнительную отсрочку от призыва тем, кто достиг совершеннолетия, учась в школе. Об этом во вторник, 12 марта, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ закрепляет за такими молодыми людьми возможность до службы в армии пройти обучение в среднем профессиональном учреждении или на подготовительном отделении перед поступлением в вуз.

При этом за ними остается прежнее право на отсрочку в связи с обучением по программе бакалавриата. К нему добавляется право отучиться по программе магистратуры.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон призван устранить существовавшую прежде несправедливость. «Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста», — подчеркнул он.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что в Минобороны не собираются отказываться от призыва россиян на срочную службу, несмотря на увеличение численности подразделений, укомплектованных контрактниками.

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