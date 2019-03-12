Обманутый вкладчик «Кэшбери» потребовал денег от Бузовой и Баскова

Житель Анапы Дмитрий Ружников направил судебные иски в отношении певца Николая Баскова и телеведущей Ольги Бузовой за участие в рекламе компании «Кэшбери», передает ТАСС.

Бывший вкладчик требует взыскать с ответчиков около миллиона рублей. По словам Ружникова, он инвестировал в «Кэшбери» около 880 тысяч рублей. Таким образом, он хочет вернуть эту сумму плюс компенсацию за моральный ущерб.

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«У меня ДЦП, первая группа инвалидности, надо было ехать на лечение в Израиль, все собранные деньги туда вложил в сентябре 2018 года, а в октябре они развалились, все деньги пропали мои, остался без копейки», — рассказал мужчина.

По его словам, именно под влиянием рекламных роликов с Басковым и Бузовой он решил вложиться в «Кэшбери». Исполнители утверждали, что сами инвестируют в проект и получают от этого хорошую прибыль.

При этом с самим главой «Кэшбери» Артуром Варданяном Ружников судиться не собирается. «Артур Варданян — это поддельный персонаж, актер, бесполезно готовить иск», — пояснил позицию истца адвокат Тимур Маршани.

В конце сентября 2018 года Банк России охарактеризовал «Кэшбери» как высокорисковую финансовую пирамиду. По оценкам регулятора, потери граждан от инвестирования в данный проект могут достигать трех миллиардов рублей.

Компания объявила о прекращении деятельности 1 ноября, о чем рассказал лично глава «Кэшбери» Артур Варданян. Он объяснил решение закрыть проект «происками врагов».

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