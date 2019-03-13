Арестованный топ-менеджер «Росгеологии» попросился к силовикам

Бывшего первого замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга перевели из карантина в двухместную камеру для экс-сотрудников правоохранительных органов после его запроса. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области Антон Цветков.

Арестант уведомил администрацию СИЗО о своей службе в определенных структурах, сейчас эта информация проверяется. Если она не подтвердится, то Горринга поместят в общую камеру. Сейчас он содержится в одном помещении с обвиняемым в незаконном обороте наркотиков. В камере у них нет телевизора и холодильника.

По словам Цветкова, бывший топ-менеджер выглядит «несколько потерянным, еще не до конца осознающим реальность происходящего». Никаких претензий к условиям содержания Горринг не высказал.

9 марта Домодедовский городской суд арестовал бывшего замглавы «Росгеологии» на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2011 году Горринг (он же Руслан Ганижев) получил от бизнесмена более пяти миллионов рублей за «беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности» в Ленинском районе Подмосковья.

Горринг-Ганижев должен был передать деньги главе районного совета депутатов Александру Газейкину, однако был задержан и дал признательные показания. Топ-менеджера оставили под подпиской о невыезде, но он скрылся. Газейкин получил реальный срок. Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом.

Бывший топ-менеджер «Росгеологии» был задержан в аэропорту Внуково, откуда он пытался улететь в Сочи.

Горринга уволили из госкомпании 29 января после того, как в сети появилось видео с его стрима, на котором он матерился, угрожал другим игрокам и рассказывал о сексуальных отношениях со своими сотрудницами. Позже появилась информация о том, что топ-менеджер якобы служил в военной разведке и женился на дочери бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы.

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