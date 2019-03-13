Странная манера задувать свечи на торте выдала в политике «инопланетянина»

Сенатор-республиканец Митт Ромни удивил пользователей Twitter необычной манерой задувать свечи на торте. Некоторые из них посчитали, что его способ настолько странен, что «выдает» в нем инопланетянина.

Ромни поздравили с днем рождения коллеги. Они внесли в его кабинет торт, украшенный зажженными свечами. Сенатор не стал задувать их разом. Вместо этого он вынул из торта каждую из них и задул отдельно. «Это самая странная техника для задувания именинных свечей, которую я когда-либо видел. Митт Ромни очень странный чувак», — констатировал в соцсети журналист Брэдфорд Пирсон (Bradford Pearson), обративший внимание на поздравительное видео.

Ролик напомнил журналисту фильм, в котором узнаешь, что человек, которого ты считаешь своим другом, на самом деле инопланетянин, вселившийся в тело этого человека.

Запись стала вирусной и набрала несколько миллионов просмотров. Техника Ромни показалась странной не только Пирсону. «Что за дерьмо, я звоню в полицию», — шутили зрители. В то же время они отметили, что, вне зависимости от отношения к Ромни, такой способ задувать свечи крайне актуален в условиях эпидемии гриппа.

Пользователи также не смогли оставить без внимания антураж в кабинете политика, который показался им подозрительным. «Подвальный офис. Подвесные потолки. Никаких картин на стенах. "Торт" в виде Стоунхенджа. Его держат в заложниках? Это какая-то ролевая игра, которая вышла из-под контроля?» — предположил юзер с ником jeff.

12 марта Ромни исполнилось 72 года. В 2016 году его кандидатура рассматривалась на должность главы Госдепартамента.

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