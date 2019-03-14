UFC подписал контракт с непобежденным россиянином

Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев будет выступать в Абсолютном борцовском чемпионате (UFC). Об этом в четверг, 14 марта, сообщает ТАСС.

Контракт спортсмена с промоушеном рассчитан на один бой. Дебют Евлоева в UFC состоится 20 апреля на турнире в Санкт-Петербурге. Имя соперника россиянина не называется.

25-летний Евлоев провел десять поединков в профессиональной карьере, выиграв каждый из них. Непобежденный боец завоевывал титул чемпиона российского промоушена М-1 в легчайшем весе.

Турнир UFC Fight Night 149 пройдет в Санкт-Петербурге 20 апреля. Основной кард возглавит бой россиянина Александра Волкова с голландцем Алистаром Оверимом.

Ранее 14 марта сообщалось, что контракт с UFC подписала представляющая бойцовский клуб «Ахмат» россиянка Лиана Джоджуа. Спортсменка стала третьей представительницей России в американском промоушене. Дата ее дебюта и имя соперницы неизвестны.

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