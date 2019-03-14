Прибыль «КамАза» обвалилась в 111 раз

Чистая прибыль «КамАза» в 2018 году снизилась в 111 раз по сравнению с предыдущим годом и составила 27,179 миллиона рублей, следует из бухгалтерской отчетности, размещенной на сайте компании.

В 2017 году компании удалось заработать 30,016 миллиарда рублей. Базовая прибыль на акцию в 2018 году сократилась до 4 копеек против 4,27 рубля годом ранее.

Сокращение спроса на коммерческую технику из-за снижения темпов роста национальной и мировой экономики, а также «маркетинговых ошибок» может привести «КамАз» к падению рентабельности, указано в отчете.

Помимо этого, к основным рискам отнесли отставание в технологическом развитии, «несоответствующие требованиям потребителей темпы изменения модельного ряда», усиление конкуренции и повышение таможенных пошлин, что может повредить экспорту.

В январе глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (AEB) Йорг Шрайбер предупредил российских производителей и продавцов легковых и легких коммерческих автомобилей, что первый квартал 2019 года может оказаться для них тяжелым из-за рисков ужесточения санкций США. Помочь автопрому, по его мнению, смогут меры господдержки.

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