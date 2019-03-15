Белорус нашел на помойке килограммы радиоактивных веществ

В Минске на мусорной площадке во дворе одного из домов обнаружили несколько килограммов радиоактивных веществ. Об этом сказано на сайте МЧС по городу.

Инцидент произошел в четверг, 14 марта, по адресу улица Седрича дом 3. Сотрудник жилищно-эксплуатационного управления обратил внимание на стоящее рядом с мусорными контейнерами ведро с пометкой «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение».

Прибывшее на место работники МЧС провели замеры радиационного фона. Выяснилось, что его показатели превышали норму в четыре раза на расстоянии одного метра, однако в двух метрах от емкости он был в пределах нормы. При обследовании места происшествия спасатели изъяли пять емкостей с различными солями урана: два килограмма уранила хлористого и по одному килограмму уранила азотнокислого, сернокислого и урана трехкислого.

В ГУВД Минска сообщили, что радиоактивные вещества принадлежали сотруднице химического факультета одного из минских вузов, скончавшейся в 2016 году. Ее внучка, проводившая уборку в квартире, вынесла емкости с неизвестными ей веществами на помойку.

В сентябре житель Асбеста в Свердловской области обнаружил около помойки архивные документы местной полиции, когда выносил мусор. В стопке папок рядом с мусорными контейнерами оказались материалы двадцатилетней давности: персональные данные сотрудников, оперативные данные, приказы, информация по уголовным делам. Некоторые из документов были помечены грифом «секретно».

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