«Реал» одержал первую победу после возвращения Зидана

Мадридский «Реал» обыграл «Сельту» в матче 28-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:0. Счет на 62-й минуте встречи открыл полузащитник Иско, а преимущество на 77-й минуте увеличил хавбек Гарет Бэйл.

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«Реал» провел первый матч под руководством Зинедина Зидана, сменившего на посту главного тренера Сантьяго Солари. Клуб объявил о назначении 46-летнего француза 11 марта. Тренер вернулся в команду менее чем через год после ухода.

Зидан работал в структуре клуба с 2014 года. Сперва француз работал с молодежной командой «Реала», а с 2016-го возглавил первую команду. Он трижды приводил клуб к победе в Лиге чемпионов.

«Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, в его активе 54 очка в 28 матчах. В следующем матче сливочные встретятся с «Уэской» дома. Матч пройдет 31 марта.

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