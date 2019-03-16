«Реал» нацелился на футболиста «Манчестер Сити»

Английский нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг — один из вариантов усиления состава для мадридского «Реала». Об этом сообщает The Mirror.

24-летний англичанин произвел впечатление на нового наставника сливочных Зинедина Зидана. Стерлинг не впервые привлекает внимание испанского клуба. Скауты «королевского клуба» наблюдали за игрой форварда еще в 2014-м. Отмечается, что руководство «Реала» готово поддержать Зидана, приобретя футболиста.

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11 марта Зидан вернулся в «Реал» менее чем через год после своего ухода с поста главного тренера. Тренер уже озвучил руководству пожелания по составу, в частности, потребовав сохранить в клубе бразильского защитника Марсело.

В нынешнем сезоне Стерлинг записал на свой счет 15 забитых мячей в 27 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ). Форвард также отметился тремя забитыми мячами в Лиге чемпионов.

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