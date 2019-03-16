Российские биатлонисты выиграли медаль чемпионата мира

Сборная России показала третий результат в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Результаты доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Россию в гонке представляли Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Первое место завоевали норвежцы Ларс Хельге Биркеланд, Ветле Шостад Кристиансен, Тарьей Бе и Йоханнес Бе. Серебро досталось немцам Эрик Лессер, Роман Реес, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль.

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Медаль в эстафете стала второй для сборной России. 9 марта Логинов завоевал серебро в спринте, уступив лидерство Йоханнесу Бе.

Чемпионат мира продлится до 17 марта. В этот день состоятся масс-старты у женщин (15:15 по московскому времени) и мужчин (18:00).

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