Авиалайнер из Москвы прилетел в Сочи со сломанным крылом

Пассажирский Boeing 737-800, вылетевший из московского Шереметьево в Сочи, приземлился в аэропорту назначения с технической неисправностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей аэропорта прибытия.

Там пояснили, что при заходе на посадку на борту была выявлена проблема с механизацией крыла, и на взлетно-посадочную полосу были направлены оперативные службы аэропорта. В результате самолет со 106 пассажирами благополучно приземлился,

воздушная гавань работает в штатном режиме.

Ранее 16 марта сообщалось, что над Шереметьево чуть не столкнулись два самолета. Инцидент произошел вечером 15 марта. Грузовой Boeing британской авиакомпании при уходе на второй круг опасно приблизился к взлетавшему пассажирскому борту Москва — Пекин. Аварии удалось избежать благодаря сработавшей системе предупреждения об опасном сближении.

23 декабря Airbus A321 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, вернулся в столичный аэропорт Домодедово из-за отказа двигателя. Один из силовых агрегатов авиалайнера отключился на высоте около трех тысяч метров. В результате посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

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