Два самолета опасно сблизились в московском аэропорту

В Московском аэропорту Шереметьево опасно сблизились два самолета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, это произошло вечером я пятницу, 15 марта. Грузовой Boeing британской авиакомпании при уходе на второй круг опасно приблизился к взлетавшему пассажирскому борту. Собеседник агентства уточнил, что грузовой самолет не смог приземлиться с первой попытки и начал заходить на второй круг «предположительно не учтя при маневре взлетавший вблизи пассажирский лайнер Москва-Пекин».

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Сработала система предупреждения об опасном сближении и самолетам удалось благополучно разойтись. Никто не пострадал.

Похожий инцидент произошел в Шереметьево зимой 2018 года. Тогда самолет «Суперджет», выполнявший рейс из Таллина в Москву, при заходе на посадку опасно сблизился с авиалайнером «Боинг», летевшим из Мурманска. В момент срабатывания сигнализации расстояние между авиалайнерами составляло приблизительно 600 метров.

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