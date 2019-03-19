Названы самые теневые секторы экономики России

Банк России разместил на своем сайте информацию о секторах экономики, которые формировали основной спрос на теневые финансовые услуги в 2018 году.

Данные были подготовлены на основании информации Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. Наиболее непрозрачным оказался строительный сектор, на него по итогам года пришлось 29 процентов всех сомнительных операций.

Второе место заняла сфера услуг (охрана, клининг, реклама), на ее счету 22 процента теневых операций. Далее следуют торговля товарами промышленного назначения и товарами народного потребления, на каждый из этих сегментов приходится по 16 процентов. Производство дает 12 процентов от всех теневых операций, логистика — четыре процента, оставшийся один процент, выделен в группу «прочее».

Ранее Центробанк представлял полугодовой обзор рынка теневых услуг, к которым отнесли «операции, направленные в конечном счете на обналичивание денежных средств либо их вывод за рубеж по фиктивным основаниям в целях ухода от уплаты налогов, легализации преступных доходов и в коррупционных целях».

По итогам первых шести месяцев прошлого года, лидировали оптово-розничная торговля (33 процента теневых услуг), строительная (30 процентов) и услуги (21 процент).

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