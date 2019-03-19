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Трамп поведал о пожертвовании министерству в сто тысяч долларов

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал о пожертвованиях различным государственным ведомствам. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Я ежегодно жертвую часть своей годовой президентской зарплаты в 400 тысяч долларов разным ведомствам, в этом году — министерству внутренней безопасности», — написал он. К посту глава государства приложил фото подписанного чека на сто тысяч долларов.

Президент также отметил, что СМИ не любят освещать такие события, но он и не хочет, чтобы они это делали.

В январе по меньшей мере 800 тысяч американских госслужащих не получили заработной платы. Это произошло в результате того, что в конце 2018 года между главой государства и Конгрессом начались разногласия из-за выделения бюджетных средств на строительство стены на границе страны с Мексикой. Они привели к частичной приостановке работы правительства — шатдауну, который начался 22 декабря.

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