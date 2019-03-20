В России показали фильм о суровой женской мести

В московском кинотеатре «Пионер» состоялся показ короткометражного музыкального фильма «Темная как ночь. Каренина 2019», снятого по мотивам песни Бориса Гребенщикова «Темный, как ночь». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру», побывавший на мероприятии.

Сюжет, автором которого стал сценарист и писатель Александр Цыпкин, — это современная интерпретация романа Льва Толстого «Анна Каренина».

Главную роль в картине сыграла Юлия Пересильд. По версии актрисы, «новая» Каренина все так же готова на многое ради любви, однако больше не согласна мириться с положением жертвы. Она решает жестко отомстить своим обидчикам, и персонажи меняются местами в ходе сюжета.

В фильме также снялись Максим Суханов, Ингеборга Дапкунайте, Константин Хабенский, Матвей Лыков и другие. Продюсером стал предприниматель Александр Малис. «Получилось хорошо!» — ответил он на вопрос о том, во сколько обошлись съемки.

Кадр: фильм «Темная как ночь. Каренина 2019» 1 /4

После показа журналисты спросили у Бориса Гребенщикова, стоит ли ждать «жизнеутверждающих хитов» в его следующем альбоме. «Хитов я не пишу. Я пишу то, что ко мне приходит. Тот подбор песен, с которым мы сейчас работаем… Там пока нет ни одной мрачной — они все веселенькие!» — поделился музыкант.

Фильм «Темная как ночь. Каренина 2019» доступен для просмотра на YouYube с 19 марта.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!