Порошенко объяснил медленное развитие киевского метро российской агрессией

Замедление развития метрополитена в Киеве напрямую связано с началом конфликта с Россией. Об этом в ходе инспекции строительства новых станций метро завил президент Украины Петр Порошенко. Трансляцию выступления главы государства вел телеканал NewsOne (запись эфира доступна на YouTube).

По словам президента, метро в Киеве приостанавливало свою работу только один раз — в течение нескольких дней в феврале 2014 года, когда обострились антиправительственные акции протеста и началась «российская агрессия». «Конечно, она (агрессия — прим. «Ленты.ру») затормозила планы развития киевского метро», — сказал Порошенко.

Он также сообщил, что за весь 2014 год было получено более 200 сообщений о минировании подземки. Однако, по мнению украинского лидера, эти попытки парализовать работу метро и жизнь города в целом не удались. «Мы научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве», — подытожил президент.

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В январе 2017 года российская компания «Укррослизинг», выигравшая в 2009-м тендер на поставку киевской подземке 100 вагонов, отсудила у метрополитена 1,96 миллиарда гривен (4,6 миллиарда рублей) долга, который образовался в 2010-2013 годах. Поставленные вагоны были произведены Крюковским вагонзаводом (Кременчуг), «Вагонмашем» (Санкт-Петербург) и «Метровагонмашем» (Мытищи, Московская область).

В июне прошлого года Минюст страны наложил арест на средства метрополитена, и позднее суд признал данные действия законными, сообщал TCH.ua. Подземка до сих пор направляет вырученные средства на погашение задолженности.

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В конце 2013 года и начале 2014-го по Украине прокатились акции протеста, получившие название Майдан (Евромайдан), поскольку самая крупная акция проводилась на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве. Итогом стала смена власти в стране, в результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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