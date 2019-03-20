Чемпионка Европы столкнулась с итальянским фигуристом на разминке

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Ванесса Джеймс столкнулась с итальянцем Маттео Гуаризе на разминке перед выступлением на первенстве мира. Видео инцидента публикует Eurosport.

Джеймс, ставшая чемпионкой Европы-2019 в паре с Морганом Сипре, не заметила приближающегося Гуаризе, так как оба ехали спиной вперед. После столкновения спортсмены поднялись на ноги.

В результате инцидента Джеймс повредила ногу, и французская пара стала лишь седьмой по итогам короткой программы. Первое место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, установившие мировой рекорд (81,21 балла). На второй позиции — китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (79,24), на третьей — их соотечественники Пэн Чэн и Цзинь Ян (75,51).

Помимо победы на ЧЕ-2019, в активе Сипре и Джеймс бронзовые медали чемпионата мира-2018 и континентального первенства-2017.

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