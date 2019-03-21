Пожелавшую ареста 104-летнюю пенсионерку заковали в наручники

В Великобритании 104-летней пенсионерке исполнили ее заветное желание и взяли под арест, сообщает издание Metro.

Случай произошел в английском городе Бристоль. Пожилая жительница дома престарелых Stokeleigh Care Home Энн Брокенброу (Anne Brokenbrow) заявила, что всю жизнь была законопослушным гражданином и мечтает побывать «на темной стороне». Тогда местная полиция с радостью отреагировала на необычное пожелание британки и пообещала приехать для задержания.

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В среду, 20 марта, сотрудники правоохранительных органов надели на постоялицу центра наручники и доставили ее до служебного автомобиля на инвалидном кресле. Затем женщину усадили на пассажирское сиденье рядом с водителем и сделали несколько памятных фотографий.

16 марта стало известно о том, что дом престарелых Stokeleigh Care Home предложил своим постояльцам принять участие в благотворительной акции Wishing Washing Line («Желания на бельевой веревке»). В рамках мероприятия пожилые люди писали на листке свои мечты, указывая контактные данные, и опускали заявку в специальную коробку. Затем карточки развешивали на бельевой веревке в сетевых магазинах, чтобы любой желающий мог исполнить просьбу пенсионера.

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