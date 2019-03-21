ФБР поможет проверить документы Boeing

Федеральное бюро расследований (ФБР) США поможет Минтрансу страны проверить процесс сертификации самолетов Boeing 737 MAX 8 после катастрофы в Эфиопии. Об этом сообщила газета The Seattle Times.

По данным источников издания, ФБР предоставит свои ресурсы и окажет содействие генеральному инспектору министерства.

Провести аудит процесса сертификации самолетов Boeing 737 MAX 8 поручила в среду, 20 марта, министр транспорта Элейн Чао. Лайнеры получили необходимые документы в 2017 году, заявку компания Boeing подавала за пять лет до этого — в 2012-м.

Ранее сообщалось, что ВВС США проверят качество подготовки своих летчиков, в том числе пилотов президентского «борта номер один» (Air Force One). Проверка будет мерой предосторожности в свете катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.

Самолет упал спустя несколько минут после взлета 10 марта. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

После этого от эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX отказались около 30 авиакомпаний по всему миру, включая российскую S7. Евросоюз, США и Россия закрыли для их полетов небо над своей территорией.

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