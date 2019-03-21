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Подготовку пилотов Трампа проверят

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В США проверят качество подготовки пилотов военно-транспортных и грузовых самолетов, а также президентского «борта номер один» (Air Force One). Об этом сообщил CNN начальник штаба американских Военно-воздушных сил генерал Дэвид Голдфейн.

По его словам, командование ВВС решило удостовериться, что военные летчики могут эффективно действовать в случае возникновения внештатных ситуаций, в том числе знают, когда следует отключать режима автопилота. В первую очередь это касается экипажей самолетов C-17 и KC-46, выпускаемых корпорацией Boeing. На вооружении американских ВВС также находятся военные модификации лайнеров Boeing 737 и Boeing 747, в том числе VC-25A, используемый президентом.

Проверка будет мерой предосторожности в свете катастрофы пассажирского Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии. Как отмечается, в американские военных самолетах используются системы, отличные от тех, которые были в двух разбившихся за полгода «Боингах».

CNN отмечает, что после последнего крушения встал вопрос, проходят ли пилоты коммерческих авиалиний необходимую подготовку и знают ли, как действовать, если с автоматикой самолета что-то не так.

Ранее в марте сообщалось, что первоначальный анализ данных черных ящиков свидетельствует о схожести крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии с падением такого же самолета перевозчика Lion Air осенью 2018-го. По предварительным данным, в обоих случаях автоматика лайнеров срабатывала странно: триммеры на стабилизаторах (части хвостового оперения) стояли в необычном положении, как для пике.

Оба Boeing 737 MAX 8, разбившиеся за последние полгода, упали спустя несколько минут после взлета. Последнее крушение произошло 10 марта. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

После этого от эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX отказались около 30 авиакомпаний по всему миру, включая российскую S7. Евросоюз, США и Россия закрыли небо над своими территориями для их полетов.

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