Трампа оставили со старыми холодильниками и несвежей едой

Военно-воздушные силы США отменили заказ на новые холодильники для президентского «борта номер один» (Air Force One) на сумму в 23,6 миллиона долларов. Об этом заявил член палаты представителей Конгресса США Джо Кортни, пишет CNN.

Аннулирование контракта подтвердила политику министр американских ВВС Хизер Уилсон. Решение было принято совместно с военным управлением Белого дома. Как поясняется, пока дальнейшие планы не предусматривают замену оборудования.

Кортни назвал такое решение верным. По его словам, даже при том, что для Air Force One предъявляются уникальные требования, «контракт на 24 миллиона долларов с единственным подрядчиком просто не проходит проверку на вшивость».

Оборудование предназначалось для замены использующегося «первоначального комплекта, поставленного с самолетом еще в 1990 году». Отмечалось, что его надежность в последнее время стала падать, все чаще начали происходить различные поломки, в том числе при жаркой или влажной погоде. The Hill отмечает, что в холодильниках на президентских самолетах должно одновременно храниться 3 тысячи блюд.

Контракт на замену двух из пяти холодильных установок на борту самолета Дональда Трампа компания Boeing получила в декабре 2017 года. Высокая цена объяснялась в том числе уникальностью работ, а также необходимостью проводить множество тестов. Однако это все равно вызвало множество вопросов и критики.

«Борт номер один» — позывной самолета, на котором находится американский президент. В настоящее время глава США летает на двух специально оборудованных самолетах Boeing 747-200B, имеющих военное обозначение VC-25.

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