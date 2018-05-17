Главный врач США спас человека в самолете

Главный хирург США Джером Адамс помог человеку, которому понадобилась экстренная медицинская помощь на борту самолета компании Delta Airlines. Об этом сообщает The Hill.

Инцидент произошел на рейсе из Атланты в Джексон (штат Миссисипи). Как сам Адамс рассказал 16 мая на своей странице в Twitter, бортпроводники стали спрашивать, есть ли среди пассажиров врач. «Конечно же, он был. Теперь пациент чувствует себя нормально, а я как примерный член офицерского корпуса Службы здравоохранения США был рад помочь!» — написал он.

Издание указывает, что Адамс направлялся в Джексон для выступления в Миссисипском университете. Там он должен был рассказать о политике нынешней администрации по борьбе с опиоидным кризисом.

Адамс занимает пост главного хирурга — главы офицерского корпуса службы здравоохранения США — с сентября 2017 года. Его выдвинул на должность президент США Дональд Трамп. До этого мужчина отвечал за здравоохранение в штате Индиана. Как отмечает РИА Новости, его функции схожи с функциями главного государственного санитарного врача России.

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