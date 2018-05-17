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Главный врач США спас человека в самолете

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Джером Адамс

Главный хирург США Джером Адамс помог человеку, которому понадобилась экстренная медицинская помощь на борту самолета компании Delta Airlines. Об этом сообщает The Hill.

Инцидент произошел на рейсе из Атланты в Джексон (штат Миссисипи). Как сам Адамс рассказал 16 мая на своей странице в Twitter, бортпроводники стали спрашивать, есть ли среди пассажиров врач. «Конечно же, он был. Теперь пациент чувствует себя нормально, а я как примерный член офицерского корпуса Службы здравоохранения США был рад помочь!» — написал он.

Издание указывает, что Адамс направлялся в Джексон для выступления в Миссисипском университете. Там он должен был рассказать о политике нынешней администрации по борьбе с опиоидным кризисом.

Адамс занимает пост главного хирурга — главы офицерского корпуса службы здравоохранения США — с сентября 2017 года. Его выдвинул на должность президент США Дональд Трамп. До этого мужчина отвечал за здравоохранение в штате Индиана. Как отмечает РИА Новости, его функции схожи с функциями главного государственного санитарного врача России.

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