Вакантный депутатский мандат вместо Грудинина передадут другому члену КПРФ

Мандат депутата Госдумы, который стал вакантным после смерти Жореса Алферова и на который претендовал бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, передадут депутату Законодательного собрания Красноярского края от коммунистов Петру Медведеву. Об этом в четверг, 21 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Центризбиркома (ЦИК) Евгения Шевченко.

«ЦИК будет действовать исходя из норм федерального законодательства и передавать мандат первому человеку в группе, которая не получила депутатский мандат при распределении его после проведения выборов в Госдуму», — заявил Шевченко.

Ранее в четверг сообщалось, что ЦИК не разрешил Грудинину стать депутатом Госдумы, так как на момент регистрации он не закрыл свои зарубежные счета. Кроме того, Грудинин не сообщил на момент выборов в Госдуму, как и во время выборов главы государства, об одной из своих компаний.

В то же время член комиссии от КПРФ заявил, что подобная позиция зампреда Центризбиркома Николая Булаева «не имеет никаких юридических оснований». По его словам, после регистрации Грудинина как кандидата в Госдуму в августе 2016-го замечаний он не получал, и причин для исключения его из списка партии нет.

15 марта стало известно, что жители подмосковного Видного обратились к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой с призывом предотвратить передачу Грудинину мандата депутата. В обращении от имени 13 человек говорится, что такой ход событий катастрофичен как для Госдумы, так и для российской власти в целом, поскольку Грудинин, по мнению авторов жалобы, является обманщиком.

Грудинин участвовал в президентских выборах в марте 2018 года от КПРФ, по итогам голосования занял второе место с 11,77 процента голосов. В ходе кампании Центризбирком объявил, что кандидат от коммунистов не проинформировал ЦИК об 11 счетах в швейцарском банке. Уже после выборов его уличили во владении офшором.

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