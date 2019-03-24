Бывший чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»

Американский боец смешанного стиля (MMA) Энтони Петтис одержал победу над соотечественником Стивеном Томпсоном посредством нокаута в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Нэшвилле. Видео решающего эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте UFC.
В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес 36-летнему Томпсону удар кулаком в прыжке. Данный прием известен как «Superman punch» («удар Супермена», — пер. «Ленты.ру»).
Петтис записал на свой счет десятую победу нокаутом в карьере. Американец — бывший чемпион UFC в легком весе. Бой против Томпсона он провел в полусредней весовой категории, где не выступал с 2008-го.
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