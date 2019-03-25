В России завели дело о незаконной продаже кислорода

В Якутии возбудили уголовное дело о незаконном сбыте кислорода. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Основанием для расследования по статье 238.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере») послужили результаты проверки надзорного ведомства по соблюдению законодательства об обращении лекарственных средств.

Прокуроры выяснили, что местная фирма «Витор» поставила лекарственное средство по названием «Кислород медицинский газообразный» двум медицинским учреждениям — «Фтизиатрия» и «Республиканская больница №2 — Центр экстренной медицинской помощи» — в рамках пяти госконтрактов на общую сумму почти два миллиона рублей. Однако в госреестре отсутствует препарат «Кислород медицинский газообразный», в связи с чем его производство и реализация не допускается.

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