У найденного мертвым в колонии бывшего охранника Кадырова изъяли почки и легкие

Независимая экспертиза показала, что у бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова Аюба Тунтуева, найденного мертвым в колонии, не оказалось внутренних органов: почек и легких. Об этом сообщили изданию «Кавказский узел» родственники погибшего и источник, участвовавший в заседании совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 21 марта.

Кроме того, на теле Тунтуева были кровоподтеки, в связи с чем родные предполагают, что его избили перед смертью. Также они недоумевают по поводу внезапного изъятия внутренних органов у погибшего.

Совет при руководителе Чечни был созван в связи с гибелью Тунтуева и членовредительством осужденных из Чечни в мордовской колонии.

Участники заседания решили запросить у ФСИН информацию по этим ЧП для разбирательства о возможных случаях нарушения прав осужденных.

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Родственники Тунтуева сообщили, что он был похоронен на родовом кладбище. 21 марта в селе Хаттуни Веденского района состоялся религиозный обряд, завершивший обряд поминок. По этому поводу собралось очень много людей, сообщил один из родных погибшего, добавив, что «в его самоубийство никто не верит».

О смерти Тунтуева стало известно 12 марта. Его нашли мертвым в исправительной колонии №6 Владимирской области. Перед гибелью он неоднократно жаловался на пытки. Как рассказывал адвокат, сотрудники колонии угрожали Тунтуеву, обещая, что он «живьем» не выйдет. Он с августа 2017 года находился в одиночной камере, от него добивались признания в участии в незаконных вооруженных формированиях.

В 2008-м Тунтуева приговорили к 24 годам колонии по делу о теракте в чеченском селе Знаменское. В 2017 году его осудили за вооруженное нападение на военнослужащих Псковской дивизии ВДВ в 2000 году и добавили к сроку 11 месяцев. Тунтуев отрицал свою вину в этих преступлениях, заявляя, что написал явку с повинной под пытками, сообщает «Медиазона».

Осужденный обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на пытки и самооговор о том, что он участвовал в вооруженном подполье в Чечне и Дагестане в начале 2000-х. Тунтуев, по его словам, в то время работал в службе безопасности президента Чечни Ахмата Кадырова.

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