Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой

На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев. Об этом «Ленте.ру» заявила официальный представитель Следственного управления СКР по Владимирской области Ирина Минина.

«Было проведено судебно-медицинское исследование тела в присутствии следователя СКР, — рассказала Минина. — Телесных повреждений не обнаружено. Не соответствует действительности и распространенная родными Тунтуева информация о посмертном изъятии у него органов».

По словам официального представителя регионального СКР, в распоряжении следователя есть записи с камер наблюдения и с видеорегистраторов сотрудников. Их анализ ничего подозрительного или сомнительного не выявил.

Минина подчеркнула, что доследственная проверка продолжается. О причинах смерти Тунтуева официальный представитель регионального СКР говорить отказалась.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что Тунтуев покончил с собой в камере. «По заключению экспертов, смерть наступила в результате суицидальной попытки, записи внутрикамерного видеорегистратора это полностью подтверждают», — рассказал он.

По его словам, родные приняли проявления гнилостных изменений тела за синяки с ссадины.

В 2008-м Тунтуева приговорили к 24 годам колонии по делу о теракте в чеченском селе Знаменское. В 2017 году его осудили за вооруженное нападение на военнослужащих Псковской дивизии ВДВ в 2000 году и добавили к сроку 11 месяцев. Тунтуев отрицал свою вину в этих преступлениях, заявляя, что написал явку с повинной под пытками.

В ночь на 12 марта Аюба Тунтуева нашли мертвым в камере в ИК-6 УФСИН по Владимирской области. Перед гибелью он неоднократно жаловался на пытки.

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