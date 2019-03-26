Российский циркач пошел на ограбление из-за проигрыша на спортивных ставках

Участник цирковой труппы из Ивановской области задержан во время гастролей в Курске по подозрению в нападении на офис микрозаймов. Об этом во вторник, 26 марта, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, зимой этого года 25-летний житель Ивановской области напал на представительство финансовой организации, расположенное в Советском районе Брянска. Как уточнила одна из сотрудниц, в помещение зашел человек, лицо которого было спрятано под шарфом с эмблемой футбольного клуба. Угрожая ножом, он забрал из кассы 19,5 тысячи рублей, а затем скрылся с места происшествия.

Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. На допросе он показал, что на преступление его толкнул долг из-за проигрыша крупной суммы на спортивных ставках. До начала суда подозреваемый будет находиться под арестом.

Отмечается, что налетчик в первое время пытался ввести следствие в заблуждение: он утверждал, что из-за болезни ребенка в день преступления не выходил из дома. Однако его вычислили по записям с камер видеонаблюдения: за несколько дней до нападения он появился в офисе, не скрывая своего лица.

9 января сообщалось, что в Уфе судебные приставы прервали представление передвижного цирка и на глазах у зрителей вывели артистов в наручниках. Накануне Октябрьским районным судом было принято решение о временном приостановлении работы цирка, но руководство его проигнорировало и во время новогодних каникул продолжало собирать горожан на шоу.

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