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Директора российского цирка задержали из-за нападения львицы на девочку

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В Краснодарском крае задержали директора передвижного цирка, в котором львица напала на девочку. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает Следственный комитет России (СКР).

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании директору меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее в СКР сообщили, что после нападения львицы на девочку возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 238 УК России ("Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенной для детей до шести лет")», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным СКР, во время представления, которое проводил передвижной цирк в селе Успенское, львица через ограждение набросилась на ребенка, сидевшего в первом ряду. В результате произошедшего девочку доставили в реанимационное отделение больницы с рваными ранами лица и другими повреждениями.

@olgamelnikova915 / Instagram
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