Сестре убитого в вытрезвителе россиянина присудили миллионы рублей

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в размере 36,6 тысячи евро (около 2,66 миллиона рублей) жительнице Нижнего Новгорода Елене Аношиной. Ее брат — Александр — был убит в вытрезвителе в 2002 году. Об этом во вторник, 26 марта, сообщает «Комитет против пыток».

Суд постановил, что Российская Федерация нарушила право Александра Аношина на жизнь, а также неэффективно провела расследование его убийства.

Сестра погибшего рассказала правозащитникам, что в 2002 году ее брата доставили в вытрезвитель, где в тот же день его задушили. В учреждении утверждали, что мужчина совершил суицид, однако экспертиза обнаружила на теле погибшего травмы, которые он не мог нанести себе самостоятельно.

В результате прокуратура начала расследование. Дело приостанавливалось 13 раз. Подозреваемые появились в нем только после того, как в 2005 году правозащитники подали жалобу в ЕСПЧ. Ими стали милиционеры Алексей Маслов, Евгений Агеев и Андрей Антонов.

Суд состоялся в 2008 году. Маслова признали виновным по статье 105 УК (убийство) и части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия), приговорив к 14 годам колонии строгого режима. Агеев и Антонов, которых обвиняли по части 2 статьи 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего), избежали наказания в связи с истечением сроков давности.

В мае 2009 года Советский районный суд Нижнего Новгорода частично удовлетворил иски сестры Аношина и троих его детей, обязав выплатить каждому по 150 тысяч рублей. В феврале 2016 года Нижегородский областной суд частично удовлетворил иск дочери погибшего Ирины Демидовой и присудил ей 100 тысяч рублей компенсации за неэффективное расследование. В июле того же года Советский районный суд удовлетворил также иск сестры погибшего Елены Аношиной, постановив выплатить каждому родственнику еще по 100 тысяч рублей.

В мае 2018 года сообщалось, что за 20 лет ЕСПЧ присудил выплатить 1,95 миллиарда евро по искам граждан РФ против государства. Чаще всего это были жалобы на нарушение права на справедливый суд (1093 постановления), статьи конвенции о запрете пыток и бесчеловечного отношения (994 постановления) и права на свободу и личную неприкосновенность (932 постановления). В срок были выплачены компенсации всего по 60 делам.

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