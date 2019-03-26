Названы лучшие муниципалитеты Подмосковья по реализации программы капремонта

Лучшими муниципальными образованиями по проведению программы капитального ремонта являются Бронницы, Волоколамский район, Долгопрудный и Домодедово, сообщил региональный министр ЖКХ Евгений Хромушин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 26 марта.

По его словам, отстают по темпам реализации программы Раменский район и Щелково.

Министр отметил важность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. По его словам, это уже улучшило условия проживания более 1,7 миллиона человек.

«Срок программы капитального ремонта был до 2038 года, теперь он до 2049 года, это самая масштабная программа в России», — сказал он.

Хромушин уточнил, что с 2014 года в Подмосковье капитально отремонтировали почти 11 тысяч домов.

Ранее в этом месяце Московскую область признали лучшим регионом по эффективности реализации программы капремонта. Летом прошлого года промежуточные итоги программы положительно оценил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, власти должны делать все необходимое для комфортной жизни граждан.