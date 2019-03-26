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Новая «Мисс Москва» получила титул и корону

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Ксения Паленова

Титул «Мисс Москва-2018» официально перешел Ксении Паленовой. Как сообщает информационное агентство РИА Новости, девушке вручили запасную корону, так как прежнюю якобы сломала ее предшественница Алеся Семеренко.

«Сегодня тоже радостное событие, хотя и в первый раз в истории конкурса у нас такое происходит. Мы передаем корону девочке, очень достойной, которая заняла второе место», — заявила директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк.

В 2018 году Паленова завоевала титул первой «Вице-мисс Москва-2018». Согласно регламенту конкурса, в случае, если победительницу состязания красавиц лишат титула, то именно вице-мисс должна получить его и выполнять обязанности королевы красоты — появляться на благотворительных мероприятиях. 21 марта стало известно, что подобный инцидент произошел впервые за всю историю конкурса.

По словам организаторов, Семеренко не появилась ни на одном из обязательных мероприятий, что вынудило их расторгнуть контракт. Позже она якобы сломала корону.

Новой обладательнице титула 24 года. Она родилась в Москве и закончила бакалавриат Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова и магистратуру Высшей школы экономики. Девушка работает в одном из российских банков. Паленова увлекается экстремальными видами спорта и любит ходить в туристические походы. Она призналась, что была рада получить титул и готова с удовольствием соблюдать условия контракта, так как любит благотворительные проекты.

«Сначала я подумала, что это шутка или слухи, но затем была, конечно, радость. Пускай все получилось не сразу, пускай после таких событий, но тем не менее я была счастлива», — подытожила победительница.

Прошлая обладательница титула Алеся Семеренко посоветовала девушкам не участвовать в масштабных конкурсах красоты. Семеренко утверждает, что организаторы оклеветали ее. Отсутствие на мероприятиях девушка объяснила тем, что ее не звали. Корона же, по словам Семеренко, была цела, когда она ее сдавала.


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