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МВД задумало запретить наркоманам садиться за руль

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В МВД хотят запретить больным наркоманией управлять автомобилем и работать на опасных производствах. Об этом на совещании в Совете Федерации заявил статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов, передает РИА Новости.

По его словам, такой опыт ограничения прав наркозависимых существует «во многих государствах». В министерстве запросили в 46 странах информацию о решении этого вопроса, и после ее изучения будет рассматриваться возможность применении в России такого опыта.

22 марта сообщалось о предложении МВД России запретить своим сотрудникам возбуждать уголовные дела о незаконном обороте наркотических средств без доказательства их сбыта.

Ведомством подготовлен законопроект о внесении соответствующих поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, которые будут регулировать статьи 228.1 и 228.4 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств и их прекурсоров, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

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