Игрок НБА неудачно приземлился и получил двойной перелом ноги

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ESPN / YouTube

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Бруклин Нетс». Видео опубликовано на YouTube-канале ESPN.

Во втором овертайме 24-летний Нуркич неудачно приземлился во время борьбы за подбор под кольцом соперника. Спортсмен покинул площадку на носилках. Как стало известно после матча, у Нуркича диагностированы переломы малоберцовой и большеберцовой костей.

Встреча завершилась со счетом 148:144 в пользу «Портленда». Благодаря этой победе «Трэйл Блэйзерс» гарантировали себе участие в плей-офф.

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