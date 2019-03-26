Россиянин потребовал от гостиницы московского сервиса и поплатился

Житель Новоузенска Саратовской области напился в одной из гостиниц и выразил недовольство отсутствием таких же условий проживания, как в Москве. В отношении него возбудили уголовное дело за публичное оскорбление власти, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Россиянин подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК («Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей»).

По версии следствия, инцидент произошел вечером 13 февраля в одной из гостиниц Новоузенска. Горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал оскорблять администратора и постояльцев заведения. Причиной послужило недовольство условиями проживания. Администратор вызвал полицию.

Приехавшие в гостиницу полицейские обвинили гражданина в совершении преступления, предусмотренного статьей 20.21 КоАП («Появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность»). Его предупредили об установленной по этой статье административной ответственности и попросили освободить занимаемый номер. В ответ на предложение полицейских проехать в отделение для составления административного дела россиянин публично оскорбил одного из них и стал фигурантом уже уголовного дела.

В январе в Новосибирске по аналогичной статье возбудили уголовное дело в отношении семейной пары, которая пожаловалась на превышение полномочий полицейским. Как рассказала дочь подозреваемых в Instagram, к ее родителям подошел пьяный полицейский и спросил, почему их собака без намордника. Ему ответили, что собака на коротком поводке, после чего сотрудник полиции напал на мужчину и стал его избивать.

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