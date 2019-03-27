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За месяц приложение «БКС Премьер» скачали более 50 тысяч пользователей

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Более 50 тысяч новых пользователей скачали приложение «БКС Премьер» за последний месяц, сообщили в финансовой компании.

В «БКС Премьер» отметили, что обновленное приложение позволяет в режиме онлайн без посещения офиса пользоваться широким набором инвестиционных продуктов компании. Услуги доступны абсолютно всем, а не только действующим клиентам финансовой группы. Онлайн-сервис сочетает функции инвестиционного приложения и классического мобильного банка.

«Установив приложение в App Store или Google Play на мобильное устройство, вы можете сразу же приступать к выбору подходящих инвестиционных продуктов, а с помощью чата — получить подробную консультацию финансового советника. Открыть брокерский счет можно в режиме онлайн, посещать офис для этого не придется», — отмечает директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов.

Инвестиционный профиль клиента приложение определит с помощью небольшой анкеты, средства на брокерский счет можно будет легко перевести с карты любого банка. «В целом установка и подключение к сервисам очень простое, обычно процесс занимает не более 10 минут», — добавляет Граборов.

Финансовая компания «БКС Премьер» обновила мобильное приложение месяц назад, после чего все основные возможности онлайн-сервиса стали доступны любому пользователю, даже если ранее он не являлся клиентом группы БКС.

В отличие от многих других инвестиционных приложений, существующих сегодня на рынке, сервис «БКС Премьер» позволяет одновременно пользоваться банковскими продуктами и услугами. Таким образом, пользователю доступны готовые инвестиционные решения, самостоятельная торговля на бирже, информация по брокерским и банковским счетам, всевозможные платежи (ЖКХ, мобильная связь, интернет и прочее), а также страховые продукты.

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