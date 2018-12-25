Эксперты оценили перспективы создания в России комплексных центров из АЗС

Основные тренды и перспективы развития розничного бизнеса российских АЗС, а также качество предоставляемых услуг оказались в центре внимания экспертов, ставших участниками круглого стола, состоявшегося в ТАСС.

Участники встречи отметили, что бизнес российских АЗС в последнее время активно развивается, ориентируясь на лучший опыт развитых стран. В частности, как отметил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, в развитых странах примерно половину дохода розничный бизнес получает не от бензина, а от сопутствующих сервисов. Автозаправка, отметил он, рассматривается как точка, где потребитель останавливается на трассе и где его нужно ловить всеми способами вплоть до ремонта обуви. «Вот, например, на заправках BP можно купить выпечку, которая, действительно, там совершенно замечательная. То есть эти заправки становятся своеобразным центром притяжения», — заключил эксперт.

В России, как отметил гендиректор компании «ИнфоТЕК-Терминал» Рустам Танкаев, эти сервисы также развиваются. «Компания «Роснефть», например, стремится достигнуть уровня выручки от сопутствующих товаров и услуг в 25 процентов. Судя по тому, что происходит в «Роснефти» и в других крупных компаниях, там идет достаточно бурное развитие сопутствующих сервисов и сопутствующих услуг», — заявил Танкаев.

Среди наиболее интересных инициатив, по его словам, проект реализованный почти полностью на Ладожском озере во Владимировской бухте. «Там автозаправочный комплекс превратился в целый городок. Туда входит гостиница шестиэтажная, туда входит порт на Ладоге, туда входят спортивный комплекс, кемпинг, в общем, трудно перечислить весь список, что туда только не входит», — продолжил эксперт. Есть, по его словам, и другие проекты. К примеру, компания «Роснефть» строит несколько комплексов вдоль трассы «Москва – Санкт-Петербург», где и гостиничные услуги предусмотрены, и торговые площадки, и, естественно, кафе и рестораны. Уже построены такого рода комплексы в Краснодарском крае в преддверии зимней Олимпиады-2014. «И, в общем, на самом деле развитие идет достаточно бурно и достаточно быстро», — констатировал он.

Как отметили участники встречи, розничный бизнес в России стал изменяться с созданием сети АЗС компании ВР. «Как мы знаем, первыми эту работу начали еще в 90-е годы British Petroleum, — напомнил Рустам Танкаев. — Заправки British Petroleum тогда были как первые Макдональдсы – привлекали своим дополнительным сервисом, магазинами, кафе и разного рода мелкими услугами типа подкачки шин. Сейчас, по его словам, эта практика общепринята, широко распространена, бренд British Petroleum, как известно, вошел сейчас в бренд "Роснефти", но сохраняется вывеска, потому что она настолько привычна потребителю, что, конечно же, ее ликвидировать нет смысла».

Сама «Роснефть», отметил Танкаев, идет по тому же пути. Компания договорилась с Pirelli о продаже шин на своих заправочных комплексах, начала сотрудничать с итальянским ритейлером Autogril».

По словам экспертов, в России «Роснефть» активнее других компаний занимается развитием бизнеса «сопутствующих товаров» на АЗС. НК рассчитывает получить около 4 миллиардов рублей выручки только от продажи кофе на своих АЗС по итогам 2018 года.

Кроме того, нетопливный ретейл на АЗС сейчас меняет формат работы: расширяется ассортимент, соответствующий стандартному минимальному набору товаров, которые обычно приобретаются в супермаркете, развивается кооперация с крупными ретейлерами.

По словам старшего аналитика «БКС» Сергея Суверова, продажа сопутствующих товаров развивается не только в Москве и Петербурге, но и во многих других регионах. «Приведу статистику, которая есть на Западе, та же BP, которая является акционером «Роснефти», она в Англии активно сотрудничает с ритейлиноговой компанией Marks & Spencer. У них много магазинов по франшизе, и многие приходят на заправки BP не для того, чтобы даже купить бензин, а для того, чтобы купить товары этого ретейлера. И так же вот Shell сотрудничает с John Lewis на Западе, есть достаточно много примеров, когда автозаправки кооперируются с ретейлерами», — рассказал эксперт.

Помимо этого, «Роснефть» идет к созданию на базе заправок многофункциональных комплексов. В частности, уже существуют современные «олимпийские» комплексы компании в Краснодарском крае, предоставляющие максимальный спектр услуг. Гостиницы при АЗС рассчитаны на 46 человек, также в них есть конференц-залы. Кроме того, правительство Тверской области, «Роснефть» и госкомпания «Автодор» реализуют соглашение о совместном развитии многофункциональных зон придорожного сервиса на трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург.