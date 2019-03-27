Югу России и Украины предрекли скорую катастрофу

Глобальное потепление негативно скажется на юге России, Украины и Молдавии, заявил РИА Новости директор главной геофизической обсерватории Росгидромета имени Воейкова Владимир Катцов.

«Обширному региону, прилегающему к Средиземному морю, включая юг Украины и Молдавию, угрожает нарастание засушливости. Ситуация с засухами в этих регионах по модельным расчетам будет ухудшаться. А адаптироваться к этому проще там, где экономика сильнее. Проблема водных ресурсов – это одна из ключевых проблем XXI века», — сказал эксперт.

По его словам, такие же последствия глобального потепления угрожают югу России. Директор обсерватории отметил, что «практически повсеместно ожидается ухудшение статистики волн тепла — продолжительных периодов жары, опасных и для населения, и для экономики, и для природных систем».

В июле 2017 года сообщалось, что к 2080-м годам глобальное потепление сделает Сибирь привлекательным местом для жизни. К этому времени, полагают ученые, «климат Сибири станет подходящим для теплолюбивых культур — фруктов, арбузов, ягод, кукурузы на зерно, некоторых сортов винограда, способных переносить все еще суровые зимние условия».

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