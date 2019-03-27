Итальянский игрок «Зенита» перечислил лучшие русские блюда

Итальянский полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в интервью YouTube-каналу петербуржцев рассказал, какие блюда русской кухни ему нравятся.

По словам Маркизио, он ел не только борщ. «Я люблю почти все супы и блюда, в которых много зелени. Пробовал бефстроганов и рыбу, которую сложно найти за пределами России», — сказал он. Футболист отметил, что в Петербурге действительно очень вкусно готовят.

Хавбек заявил, что его приятно удивил Петербург и петербуржцы. Он назвал город комфортным местом для жизни. «Часто провожу время в музеях. Петербург — очень романтичный город. Его атмосферой хочется наслаждаться», — добавил футболист.

Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре 2018-го и стал самым высокооплачиваемым футболистом Российской премьер-лиги. По данным Sports.ru, он зарабатывает пять миллионов евро в год.

До этого футболист выступал за туринский «Ювентус» и в общей сложности провел в системе клуба 25 лет. В составе клуба хавбек семь раз становился чемпионом Италии.

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