Бывший чемпион UFC дебютирует в рестлинге

Американский боец смешанного стиля (MMA) Кейн Веласкес примет участие в рестлинг-шоу в Мексике Triplemania. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Triplemania проводится под эгидой промоушена Lucha Libre AAA Worldwide. 36-летний Веласкес подписал контракт с организацией и выступит на шоу 3 августа.

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17 февраля Веласкес выступил на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) впервые с июля 2016-го. Тяжеловес уступил в первом раунде Фрэнсису Нганну. Бой продлился всего 26 секунд.

Веласкес занимает восьмую строчку в рейтинге тяжеловесов UFC. Он дважды завоевывал титул чемпиона организации. На счету бойца 14 побед и три поражения. Другой чемпион UFC американка Ронда Роузи перешла в профессиональный рестлинг в 2018 году.

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