Сотрудникам роддома со смешными зарплатами выдали рваные трусы для уборки

Сотрудникам единственного роддома в башкирском городе Салават, врачи которого посмеялись над докладом о своих зарплатах, в качестве ветоши для уборки помещений выдали рваные трусы. Бывшая работница медучреждения Салима Тулебергенова рассказала об этом в группе «Черный список Салават» во «ВКонтакте».

Пост появился 13 марта, однако пользователи соцсетей и СМИ обратили на него внимание только сейчас. На фотографиях видно, что 10-килограммовый мешок со старыми вещами доставили из Казани с пометкой «ветошь для уборки». В мешке оказалось рваное нижнее белье.

«Пока по телевидению руководство расхваливает новый операционный блок, посмотрите, чем будут обрабатывать поверхности, проводить генеральные уборки, протирать столы в буфете в роддоме и отделениях роддома», — написала Тулебергенова. Она рассказала изданию Ura.ru, что пост попросили опубликовать ее бывшие коллегии из роддома, поскольку у них «был шок» от увиденного.

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Местные власти обратили внимание на проблемы работников медучреждения после того, как в сети появилось видео, на котором медики смеются над докладом своей начальницы об их средних зарплатах. По словам руководителя, врачи в роддоме получают в среднем 60 тысяч рублей, акушерки — 35 тысяч, медсестры — 30 тысяч. В действительности оказалось, что операционная санитарка получает до 11,9 тысячи рублей в месяц, врач — 20 тысяч. Также после перехода клиники в частные руки ее работники потеряли в пенсионных накоплениях. В настоящий момент чиновники ведут переговоры о разрыве концессионного соглашения с владельцем родильного дома — компанией «Генус».

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