Раскрыты перспективы врачей роддома со смешными зарплатами

После передачи единственного роддома в башкирском городе Салават обратно в ведение государства сотрудникам не стоит надеяться на большие деньги. Перерасчет за 2018 год им делать не будут, а фонд заработной платы рассчитают «исходя из дорожной карты». Об этом РИА ФАН рассказала вице-премьер правительства региона Ленара Иванова.

Чиновница отметила, что в ближайшее время планирует встретиться с персоналом медучреждения и обсудить с ними все детали возвращения клиники в государственную структуру. «Я собираюсь рассказать о планах, чтобы никаких спекуляций не было и чтобы расставить точки над "i". А то они там надеются, что будут каким-то отдельным "государством в государстве". Но этого не может быть. Они попадают в государственную структуру, которая точно так же будет жестко требовать от них работы и эффективности, эффективности от каждого», — подчеркнула она.

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Иванова добавила, что власти Башкирии предложат уволившимся из-за низких зарплат медикам вернуться на прежние должности. «Мы, естественно, будем просить их вернуться», — сказала вице-премьер. По ее словам, работников «с радостью» ждут обратно.

Ранее стало известно, что за короткий срок из-за низких зарплат и слишком большой нагрузки из роддома уволились 14 врачей, 5 акушеров-гинекологов, 2 неонатолога.

Местные власти обратили внимание на проблемы работников медучреждения после того, как в сети появилось видео, на котором медики смеются над докладом своей начальницы об их средних зарплатах. По словам руководителя, врачи в роддоме получают в среднем 60 тысяч рублей, акушерки — 35 тысяч, медсестры — 30 тысяч. В действительности оказалось, что операционная санитарка получает до 11,9 тысячи рублей в месяц, врач — 20 тысяч. Также после перехода клиники в частные руки ее работники потеряли в пенсионных накоплениях. В настоящий момент чиновники ведут переговоры о разрыве концессионного соглашения с владельцем родильного дома — компанией «Генус».

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