Смеявшиеся над докладом о зарплатах врачи раскрыли свой реальный заработок

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Сотрудники роддома в Башкирии, смеявшиеся над озвученными директрисой зарплатами, рассказали о своем реальном заработке, передает Ufa1.ru.

Операционная санитарка в учреждении получает до 11 900 рублей в месяц, при том что минимальный размер оплаты труда в регионе составляет 11 280 рублей.

Многих санитарок в приказном порядке перевели в разряд уборщиц «Сейчас нас, санитарок, остались единицы, человек шесть, точно не скажу, врать не буду. В уборщицы перевели почти всю гинекологию и весь роддом», — рассказала изданию одна из работниц.

Врач в роддоме, со слов акушера-гинеколога Галины Дойниковой, получает около 20 тысяч рублей в месяц.

«На собрании перед советом сказала, что получила в расчет 56 и аванс 5 тысяч рублей, но это работая на две ставки и с восемью ночными дежурствами. Из них половина была в выходные дни», — отметила Дойникова. По ее словам, больше нее в учреждении нагрузка только у одного врача, который перекрывает 15 дежурств в месяц.

Другая врач — Лилия Касьянова — рассказала «Ленте.ру», что озвученную директором перед правозащитниками зарплату получают только те сотрудники, которые работают на три ставки.

«У нас есть несколько врачей, которые действительно столько получают. Они работают за троих по часам, то есть живут на работе, другими словами», — отметила она.

С переходом учреждения в частные руки медперсоналу, кроме положенных выплат, урезали предоставляемый за работу «с кровью» отпуск с 42 до минимальных по Трудовому кодексу 28 дней и перестали выдавать молоко за вредность.

Ранее в сети появилось видео, на котором сотрудники роддома в башкирском городе Салават смеются над озвученными директором Альбиной Фатыховой средними зарплатами в учреждении во время встречи с членом президентского Совета по правам человека Натальей Евдокимовой. По словам Фатыховой, врачи в роддоме получают в среднем 60 тысяч рублей, акушерки — 35 тысяч, медсестры — 30 тысяч.

Учреждение было передано в частные руки на 23 года. В настоящее время правительство Башкирии планирует разорвать это соглашение.

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