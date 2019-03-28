Организатор референдума о независимости ДНР возглавила избирком на Украине

Участковую избирательную комиссию на выборах президента Украины возглавила организатор референдума о независимости Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает издание «Славянские ведомости».

Сообщается, что Наталья Владимировна Виленская возглавила одну из избирательных комиссий в Николаевке Донецкой области. В состав комиссии она вошла от кандидата в президенты Юрия Тимошенко (которого называют пропрезидентским кандидатом спойлером — прим. «Ленты.ру»).

В 2014 году Виленская была одним из организаторов референдума о независимости ДНР и также возглавляла избирательную комиссию. 11 октября 2017 года за проведение референдума ее осудили на пять лет с испытательным сроком в один год. 25 октября 2018 года суд освободил Виленскую от наказания ввиду успешного прохождения испытательного срока и полного признания вины.

Депутат Верховной Рады Тимошенко, от которого Виленская вошла в состав избиркома, в 2014 году участвовал в боях за Славянск на стороне украинской армии. Он проходил службу в составе первого батальона Национальной гвардии.

Ранее сообщалось, что в Киевской области секретарем избиркома стал мужчина, умерший полтора года назад.

В Государственный реестр избирателей попали убитый в 2018 году глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и погибший в 2017 году командир донецкого батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным Гиви.

В списки избирателей включен и экс-президент Виктор Янукович, заочно осужденный на Украине за госизмену и сейчас находящийся в России.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. За пост главы государства поборются 39 кандидатов. Тройку лидеров возглавляет Владимир Зеленский. По данным последних соцопросов, действующий президент Петр Порошенко, хотя и имеет шансы на выход во второй тур выборов, но проигрывает всем ближайшим конкурентам — Зеленскому и бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко.

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