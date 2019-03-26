На Украине секретарем избиркома стал мертвец

В Вышгороде Киевской области назначили секретарем избирательной комиссии мужчину, который умер в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба гражданского движения наблюдателей «Опора».

В сообщении говорится, что состав участковых комиссий был утвержден окружным избиркомом еще 10 марта. Секретарем избирательного участка №320348 был назначен Прокопенко Сергей Владимирович. Однако наблюдателю от «Опоры» удалось выяснить, что этот человек скончался еще полтора года назад.

«Гражданская сеть "Опора" связалась с родными Сергея Прокопенко, и те подтвердили эту информацию и предоставили копию свидетельства о смерти», — сообщается в пресс-релизе.

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Ранее сообщалось, что в Государственный реестр избирателей попали убитый в 2018 году глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко и погибший в 2017 году командир донецкого батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным Гиви.

В списки избирателей включен и экс-президент Виктор Янукович, заочно осужденный на Украине за госизмену и сейчас находящийся в России.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. За пост главы государства поборются 39 кандидатов. Тройку лидеров возглавляет Владимир Зеленский. По данным последних соцопросов, действующий президент Петр Порошенко, хотя и имеет шансы на выход во второй тур выборов, но проигрывает всем ближайшим конкурентам — Зеленскому и бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко.

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