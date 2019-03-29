Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России. Ее слова приводит «Советский Спорт».

Роднина заявила, что талантливым спортсменам мешают психологические проблемы. По ее мнению, в российском фигурном катании были допущены системные ошибки, которые сказываются в последние годы.

Олимпийская чемпионка выразила мнение, что особое внимание к Евгению Плющенко навредило российскому фигурному катанию. «Мы его долго поднимали, осаживая других ребят: "Отобрался? Подождешь — у нас есть Плющенко". Лидера, чемпиона надо растить, а ни в одном спортсмене после Плющенко я этого не замечала», — отметила она.

На прошедшем в Японии чемпионате мира лучшим среди россиян стал Михаил Коляда, занявший шестое место (262,44 балла). Первое место досталось американцу Натану Чену (323,42 балла) — отрыв от Коляды составил более чем 60 баллов. Еще два российских фигуриста Андрей Лазукин и Александр Самарин заняли 10-е и 12-е места.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!