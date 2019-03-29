Загитова рассказала о пользе хейтеров

Российская фигуристка Алина Загитова отметила, что негативные комментарии в социальных сетях помогли ей перед выступлением на чемпионате мира в японской Сайтаме. Ее слова приводит сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).

16-летняя Загитова отметила в беседе с журналистом, что не понимает тех, кто считает ее победу на Олимпиаде случайной. Тем не менее фигуристка заявила, что негативные комментарии принесли ей пользу. «Чтобы разозлить себя перед произвольной программой на чемпионате, я даже прочитала несколько сообщений, где писали, что у меня в этом сезоне нет ни одного титула, что я не смогу собраться в Японии, потому что провалила прошлый чемпионат мира. И это меня завело. Наверное, и помогло хорошо откатать программу», — рассказала спортсменка.

Материалы по теме «Пожелали заболеть раком, убить себя и всю семью» Фанаты Медведевой и Загитовой развязали войну. Фигуристок травят и желают им смерти

22 марта Загитова одержала победу на чемпионате мира в Японии. Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, третье — россиянка Евгения Медведева.

Загитова — обладательница золота на Играх в Пхенчхане.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



